Spalletti: “Stimo Garcia, lasciatemi dire una cosa sul Napoli”

Luciano Spalletti parla del Napoli e dell’esonero di Garcia in conferenza stampa prima di Italia-Macedonia valida per Euro 2024.

Notizie calcio Napoli – In vista delle imminenti sfide dell’Italia contro Macedonia del Nord e Ucraina, valide per le qualificazioni a Euro 2024, Luciano Spalletti ha tenuto una conferenza stampa a Coverciano, dove ha anche affrontato il tema del Napoli e dell’esonero di Rudi Garcia.

Spalletti, attualmente alla guida della Nazionale, ha preferito mantenere una certa distanza dai dibattiti legati alle dinamiche interne dei club, in particolare sulle vicende del Napoli. Ha dichiarato: “Napoli? Non ho niente da dire. Me l’ero un po’ preparata, ma io sono l’allenatore della Nazionale e in questo momento andare a parlare delle società credo sia ingiusto, così come è ingiusto fare sempre paragoni e confronti col passato”.

Spalletti ha espresso stima e rispetto per Garcia, sottolineando l’ingiustizia dei confronti continui con il passato della squadra fin dalla sua prima partita. Ha riconosciuto il contributo di Garcia al calcio, definendolo una persona perbene ed equilibrata. L’allenatore ha anche enfatizzato l’importanza del passato glorioso del Napoli per la storia del calcio italiano, descrivendolo come una fonte di emozioni incredibili.

“Stimo molto Garcia, ha fatto vedere di essere una persona perbene, equilibrata, non è stato giusto fin dalla prima partita confrontarlo col passato della squadra. Quel passato lì è un passato bellissimo che fa parte di una storia bellissima che il nostro calcio si deve portare dietro perché è stata una emozione incredibile”.

La situazione del Napoli, quindi, rimane un tema delicato e complesso. La decisione di esonerare Garcia ha suscitato dibattiti e speculazioni, ma Spalletti ha scelto di mantenere una posizione neutrale, concentrando la sua attenzione sulle prossime sfide della Nazionale.

