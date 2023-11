SKY – Panchina Napoli: Tudor in vantaggio su Giampaolo e Mazzarri, ma il progetto è il punto chiave

Non solo Tudor per la panchina del Napoli: tra i profili sondati anche quelli di Marco Giampaolo e Water Mazzarri.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nella frenetica ricerca del nuovo allenatore del Napoli, i nomi di Igor Tudor, Marco Giampaolo e Walter Mazzarri si contendono la scena, con il progetto calcistico a fungere da nodo cruciale. Le voci indicano che Tudor attualmente sia in vantaggio, ma il destino potrebbe subire un’improvvisa inversione.

Il cuore della questione risiede nella natura del progetto che la società vuole intraprendere: un’ambiziosa visione a lungo termine o una strategia focalizzata sul breve periodo. La discussione in corso con il procuratore di Tudor, Seric, nelle ultime ore si concentra principalmente su questo aspetto. Senza trovare un punto di incontro su questo fondamentale aspetto, si rischia di ripetere la situazione vissuta a Napoli appena un mese fa, con un allenatore che, di fatto, si ritrova esonerato in sordina. Ecco quanto dichiarato dall’esperto di mercato di Sky Sport Luca Marchetti ai microfoni di Radio Marte:

“Quante possibilità ha Tudor di diventare il nuovo allenatore degli azzurri? Ne ha più di tutti. Il Napoli sta parlando con il suo procuratore, Anthony Seric, ma non con Tudor in prima persona, con il quale aveva condiviso alcune opinioni già durante la scorsa pausa per le Nazionali. Ora, molto dipenderà dal tipo di progettualità”.

Più nel dettaglio, c’è da capire se “il progetto sarà qualcosa ad ampio respiro, come chiede il croato, o legato solo all’immediato. La chiacchierata con Seric, in corso in queste ore, verte soprattutto su questo. Senza punto di incontro, si rischia di tornare alla situazione vissuta a Napoli neanche un mese fa, con un allenatore di fatto esonerato in pectore”.

Attualmente, Tudor sembra avere un leggero vantaggio su Marco Giampaolo e Walter Mazzarri, mentre il contatto con Fabio Cannavaro è stato limitato. L’incertezza circonda anche la posizione di Micheli, ma secondo Marchetti, il suo valore professionale gli permette di reggere anche le sfumature emotive del presidente.

“Tudor è in vantaggio su Marco Giampaolo e Walter Mazzarri, mentre con Fabio Cannavaro c’è stato poco. Anche Micheli in bilico? Non credo – ha aggiunto Marchetti – il suo spessore professionale gli fa sportare anche le arrabbiature del presidente. Il suo ruolo è particolare e viene apprezzato dalla società. Resta da comprendere perché Garcia non sia riuscito ad imporsi: se non ha fatto bene, non vuol dire che sia scarso”.