Cannavaro, l’ex agente: “Verrebbe a Napoli anche gratis. ADL scherza con la passione dei tifosi “

Enrico Fedele, ex procuratore di Fabio Cannavaro, ha detto la sua sul possibile arrivo del suo ex assistito a Napoli.

Nell’ambito delle voci che circolano sulla possibile successione di Rudi Garcia al timone del Napoli, nel caso in cui le trattative con Igor Tudor non dovessero concludersi positivamente, l’ex procuratore di Fabio Cannavaro, Enrico Fedele, ha rilasciato dichiarazioni esclusive a Radio Marte.

Fedele ha esordito affermando: “Chi è l’allenatore migliore, in questo momento? Eliminerei Fabio Cannavaro. Provo grande affetto per lui e so come lavora. Pur di allenare a Napoli, ne sono convinto, avrebbe fatto pazzie. Ci sarebbe grande entusiasmo”.

Fedele ha poi aggiunto: “Cannavaro verrebbe anche gratis? Sicuramente. L’importante è stabilire i compiti e le mansioni, ed è questo il problema con De Laurentiis: non si circonda di persone di calcio, perché vuole bypassare tutti e sorpassare tutti i suoi collaboratori”.

Infine una critica a De Laurentiis: “C’è gente che scherza con la passione dei tifosi ed è convinta di saper gestire da solo una società di calcio. De Laurentiis scherza a fare il tecnico, ma è sol un grande imprenditore”.