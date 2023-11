KISS KISS – Tudor con un piede già a Napoli: ADL ha deciso di accontentarlo

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di accontentare Igor Tudor con un contratto di durata maggiore.

Dopo la sconfitta contro l’Empoli, sembra che il destino di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli sia segnato. Secondo le ultime indiscrezioni della redazione sportiva di Kiss Kiss, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe individuato in Igor Tudor il successore ideale.

Durante il programma Radio Goal, il giornalista Valter De Maggio ha condiviso le sue informazioni: “Igor Tudor, secondo le informazioni che mi arrivano, è il prescelto di Aurelio De Laurentiis. L’allenatore ha deciso di accettare di guidare il Napoli e di subentrare quindi a mister Rudi Garcia”.

De Maggio ha anche rivelato che Tudor avrebbe accettato l’offerta in parte grazie alla flessibilità di De Laurentiis nelle trattative contrattuali. Inizialmente, il presidente avrebbe proposto un contratto di sei mesi, ma di fronte alla richiesta di Tudor di una durata maggiore, sembra che sia disposto a estendere l’accordo.

“Tudor avrebbe detto di sì anche perché Aurelio De Laurentiis sarebbe andato incontro alle richieste di Igor Tudor. Il patron avrebbe voluto contrattualizzare il mister per sei mesi, ipotesi però che non soddisfa il tecnico. Ecco allora che il presidente sarebbe disposto a concedere al croato un contratto è più lungo: i prossimi sei mesi, la prossima stagione e una opzione a favore della società anche per quella ancora successiva. E a queste condizioni Tudor direbbe di sì”.

Se l’accordo si concretizzerà su queste basi, Igor Tudor diventerà il nuovo timoniere del Napoli, portando con sé una prospettiva a lungo termine e la possibilità di lasciare un’impronta significativa sulla squadra partenopea.