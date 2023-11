Marchegiani difende Garcia dalle critiche: “Il Napoli ha fatto anche buone partite”

L’ex portiere Luca Marchegiani ha difeso il mister del Napoli, Rudi Garcia, dalle critiche delle ultime ore.

Nella recente puntata di Sky Calcio Club, l’ex portiere Luca Marchegiani si è mostrato in controtendenza rispetto alle critiche rivolte a Rudi Garcia, attuale allenatore del Napoli.

Secondo Marchegiani, il Napoli ha dimostrato di poter giocare bene in diverse occasioni durante questo breve ciclo di partite. Il commento del portiere si è concentrato anche sulle decisioni di Garcia, sottolineando l’importanza di conoscere le condizioni dei giocatori nelle scelte tattiche. Ha inoltre paragonato la strategia di Garcia con le rotazioni pianificate di Inzaghi, evidenziando la complessità delle decisioni sul campo, come la scelta di far giocare Kvaratskhelia contro l’Empoli.

“Il Napoli a tratti ha anche giocato bene in questo mini ciclo, ha fatto anche buone partite. Sulle scelte di Garcia bisognerebbe anche sapere quali sono le condizioni dei giocatori. Noi esaltiamo Inzaghi che fa delle rotazioni anche premeditate, non me la sento di dire che Kvaratskhelia doveva giocare contro l’Empoli piuttosto che un altro. In queste partite non c’è stato Osimhen, che per me è un giocatore fondamentale anche l’anno scorso”.

Della crisi profonda del Napoli ne ha parlato anche Claudio Prandelli ai microfoni di Radio Rai: “La gestione è stata sbagliata dall’inizio. Con troppa fretta è stato scelto il nuovo allenatore pensando che il giocattolo fosse perfetto. Ma non è così, è si è capito subito fin dall’inizio. Già un mese e mezzo fa Garcia è stato delegittimato: quando perdi il potere della gestione o dai le dimissioni o accetti l’esonero. Garcia non è stato mai accettato, non è riuscito a entrare nella famiglia Napoli. Poi alla fine c’è il calcio che è imprevedibile: Berisha al 90′ salva il risultato, poi si perde la gara e crolla tutto. Bisogna capire qual è stata la gestione del gruppo in questi mesi. I giocatori hanno parecchie responsabilità”.