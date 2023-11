VIDEO – La reazione di Osimhen al momento che ha deciso l’esonero di Garcia a Napoli: come ogni tifoso

La reazione emotiva di Victor Osimhen durante la sconfitta del Napoli contro l’Empoli, che ha segnato un momento chiave per il futuro di Rudi Garcia.

CALCIO NAPOLI. Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha mostrato un coinvolgimento emotivo profondo durante la sconfitta della sua squadra contro l’Empoli, un momento che ha avuto conseguenze significative per l’allenatore Rudi Garcia. La partita, che ha visto il Napoli soccombere in modo drammatico, è stata caratterizzata da una reazione intensa e appassionata di Osimhen, nonostante fosse relegato in tribuna a causa di un infortunio.

Un video girato nelle tribune dello stadio Diego Armando Maradona ha catturato l’attaccante nigeriano mentre seguiva la partita con grande intensità. Osimhen ha espresso la sua frustrazione e disperazione per il gol mancato da Kvaratskhelia nei minuti finali, un momento chiave che ha contribuito alla decisione di esonerare Garcia. Il video ha mostrato un Osimhen visibilmente scosso, mettendosi le mani nei capelli e dimenandosi in un modo che rifletteva la passione di un vero tifoso.

Osimhen, nel frattempo, ha condiviso i dettagli del suo mancato trasferimento in Arabia Saudita, sottolineando la sua decisione di rimanere al Napoli. In un’intervista al podcast “The Obi One”, condotto dall’ex calciatore Obi Mikel, ha rivelato: “È stato difficile rifiutare, ma a calcio non si gioca solo per soldi, anche se sono importanti. Ho parlato con il Napoli e ho deciso di restare”. La sua fedeltà al club è stata evidente non solo nelle sue parole, ma anche nella sua reazione emotiva durante la partita.

Osimhen ha anche parlato della sua relazione con l’allenatore Luciano Spalletti, descrivendolo come una figura paterna. “Per me è stato come un padre, parlavamo di calcio e anche di altro, ci sentivamo fuori dal campo,” ha detto Osimhen, sottolineando l’importanza di Spalletti nel suo sviluppo sia come giocatore che come persona.

Con la sua imminente possibile reintegrazione nella squadra dopo la pausa per le nazionali, Osimhen sembra pronto a tornare in campo, portando la sua energia e passione. La sua presenza e il suo impegno potrebbero essere cruciali per il Napoli in un momento così delicato della stagione. La sua vicinanza emotiva al gruppo e la sua capacità di agire come trascinatore, anche fuori dal campo, sottolineano il suo ruolo chiave nella squadra.