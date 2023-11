Durante un’intervista al podcast “The Obi One Podcast“, condotto dall’ex giocatore del Chelsea, Obi Mikel, Osimhen ha condiviso i dettagli di questo mancato trasferimento. “Devo essere sincero, non avevo mai pensato di andarmene perché il Napoli voleva trattenermi, ma quando è arrivata l’offerta dall’Arabia Saudita, un’offerta enorme, è stato difficile rifiutare,” ha detto Osimhen.

La tentazione era forte: più Osimhen declinava, più la proposta economica aumentava. Nonostante ciò, l’attaccante nigeriano ha scelto di rimanere al Napoli, una decisione che descrive come cruciale per la sua carriera. “Mi avrebbe cambiato la vita, loro non si sono mai arresi. Ma io ho detto no, io resto,” ha spiegato Osimhen, sottolineando il suo desiderio di continuare a giocare in Europa e la decisione presa in accordo con il club.

Osimhen ha anche espresso il suo affetto per la Premier League, rivelando di non avere una squadra preferita ma di possedere le maglie di Chelsea e Manchester United. Ha evidenziato l’apprezzamento di ogni giocatore africano per il campionato inglese, descrivendolo come un torneo enorme.

La scelta di Osimhen di rifiutare un’offerta così importante e di restare al Napoli dimostra il suo impegno verso il club e la sua carriera in Serie A. Questa decisione rappresenta una notizia positiva per i tifosi del Napoli e un segnale di fedeltà in un periodo di cambiamenti e sfide per la squadra.

Per rimanere aggiornati sulle ultime notizie e analisi riguardanti il Napoli, non dimenticate di seguire Napolipiu.com. Condividete questo articolo sui vostri social media e fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!