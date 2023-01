Napoli-Roma, Bargiggia punzecchia Mourinho: ecco la frecciata

Paolo Bargiggia punzecchia Josè Mourinho ed apprezza Luciano Spalletti: ecco la frecciata dopo Napoli-Roma

Il Napoli non si ferma più. Grazie al successo per 2-1 contro la Roma, gli azzurri di Luciano Spalletti aumentano il distacco sulla prima inseguitrice, che ora diventa l’Inter con 13 punti di distacco. L’esperto di calciomercato ed ex inviato Mediaset, attraverso i suoi account social ufficiali, infatti, ha punzecchiato lo Special One con un post pieno di polemica: “Spalletti insegna ai suoi colleghi bolliti cosa sono lucidità e coraggio. Elmas per Kvara, Simeone per Osimhen e Raspadori per Lozano quando la partita era ancora in equilibrio. Provate voi a togliere Osimhen a gara ancora aperta…”.

Bargiggia critica Mourinho, ritenendo che Luciano Spalletti gli abbia dato una bella lezione

La Roma di Mourinho è la squadra che allo stadio “Diego Armando Maradona” ha fatto vedere le cose migliori, con un secondo tempo giocato a viso aperto. Ragion per cui è servito un grande Napoli per portarsi in vantaggio nel primo tempo, subire il colpo del pareggio ma non demoralizzarsi. Tanto da conquistare il goal vittoria all’85’ con la rete di Giovanni Simeone. Nonostante ciò, Bargiggia punzecchia il trainer giallorosso che non riesce ad ottenere il passo deciso tra una Roma importante ad una Roma da scudetto.