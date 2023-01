Repice: “La rivalità Napoli-Roma deve finire. Smettiamola con questa guerra”

Francesco Repice ritiene che la rivalità tra i tifosi di Napoli e Roma deve finire e dice che bisogna smetterla con questa guerra

Il giornalista Francesco Repice applaude il Napoli di Luciano Spalletti. La voce storica di Radio Rai considera la compagine azzurra all’altezza delle big d’Europa e lo conferma nel corso della trasmissione Radio Goal, programma in onda sulla emittente Kiss Kiss: “Il Napoli ha battuto la Roma con il punteggio di 2-1, ma arriva la notizia più bella per tutto il calcio italiano. Finalmente abbiamo una compagine in grado di gareggiare ad alto livello in Europa. Questa squadra è seconda a pochissime squadre in giro per il mondo. Parlo del Napoli naturalmente. Ieri allo stadio Diego Armando Maradona c’era una atmosfera meravigliosa, merito anche del prepartita”.

Francesco Repice si sofferma sulla rivalità tra le tifoserie ed anche sul rapporto tra Spalletti e Totti

“Voglio sollecitare ancora una volta Luciano Spalletti a incontrare Francesco Totti. Sono sicuro che tra i due ci sarebbero tanti baci e abbracci. E consentitemi di dire un’altra cosa: la rivalità tra Napoli e Roma deve finire. Io amo entrambe le città, che qualcuno ne parli e si metta la parola fine a questa brutta storia. Napoli e Roma sono città straordinarie e molto simili, a chi gioca questa ‘guerra’?”.