Simeone: tre gol e nove punti per il Napoli, è l’uomo della provvidenza

Giovani Simeone ha segnato un gol decisivo durante Napoli-Roma, sono tre le reti segnate in Serie A fino ad ora dall’argentino.

Ci sono gol che hanno un peso specifico maggiore rispetto agli altri. Per informazioni chiedere a Giovanni Simeone, esperto nei gol da tre punti. L’equazione è semplice, Simeone risolve le partite toste e diventa l’uomo della provvidenza.

Spalletti ha spiegato il cambio Osimhen-Simeone, sottolineando la bontà del gruppo che ha a disposizione. Ma il Cholito gli ha subito dato ragione, segnando un gol bellissimo che vale tre punti per il Napoli.

Napoli-Roma: super Simeone

Anche Gazzetta dello Sport ha esaltato Simeone, ricordando come la rete dell’argentino valga al Napoli il +13 in classifica rispetto all’Inter. Ma la Gazzetta ricorda pure come Simeone abbia voluto intensamente Napoli durante il mercato estivo.

Il Cholito aveva una proposta dal Borussia Dortmund, poi dalla Juventus, ma lui non ha voluto niente altro, se non vestire la maglia del Napoli. Un’attesa lunga coronata con un lieto fine. Ma Simeone sta facendo molto di più. Giocatore fortissimo, accetta la panchina e dà il massimo quando entra in campo. Sul terreno di gioco sembra un cannibale ed a fine partita è un bambino estasiato per il gioco con la palla.

Insomma un giocatore di questo calibro può fare panchina solo se in squadra hai uno che si chiama Victor Osimhen.