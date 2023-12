Napoli, rivoluzione sul mercato: pronti 65 milioni per gennaio

Calciomercato Napoli, previsti investimenti per 65 milioni a gennaio per rinforzare la rosa. De Laurentiis commissaria l’area sportiva.

NAPOLI – Rivoluzione in vista per il calciomercato del Napoli. Come riporta Il Mattino, il club azzurro è pronto a investire 65 milioni nella sessione di gennaio per rinforzare la rosa.

I 25 milioni incassati dalla cessione di Elmas verranno reinvestiti insieme ad altri 40 milioni messi a disposizione da De Laurentiis. Il presidente è molto preoccupato dopo il deludente mercato estivo e ha deciso di commissariare l’area sportiva, lavorando in prima persona con l’AD Chiavelli per delineare le prossime mosse.

L’obiettivo è cambiare volto alla squadra a gennaio, per risollevare una stagione fin qui al di sotto delle aspettative. Si prevedono diversi arrivi e partenze per dare una scossa ad un ambiente demoralizzato. De Laurentiis è pronto a grandi investimenti pur di ripetere gli ottimi risultati della passata stagione.