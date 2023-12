Auriemma contro De Laurentiis: “Dovevi imporre a Garcia la conferma di Sinatti o cacciarlo prima della firma”

Scintille nel Napoli: De Laurentiis critica Garcia, Auriemma contro-attacca. Il ruolo di Sinatti al centro delle polemiche nel calcio partenopeo.

Le polemiche nel mondo del calcio si infiammano dopo le recenti dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nei confronti dell’ex allenatore Rudi Garcia. L’attacco del presidente ha suscitato reazioni immediate, con il giornalista Mediaset Raffaele Auriemma che ha pungolato De Laurentiis attraverso i social network, sottolineando una presunta scelta sbagliata nel cambiare il preparatore atletico.

Il Dissidio tra De Laurentiis e Garcia

Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis su Rudi Garcia sono state senza mezzi termini: “[…] Uno che arriva e dice: io non conosco il Napoli, non ho mai visto una partita… Avrei dovuto capire.” Il presidente ha evidenziato la mancanza di conoscenza del contesto napoletano da parte dell’allenatore francese, criticando la sua gestione tecnica e tattica.

De Laurentiis ha poi espresso il suo rammarico per non aver ascoltato i segnali iniziali: “Sarebbe bastato che praticasse lo stesso calcio di Spalletti. Invece ha preteso che mandassi via un preparatore perfetto (Sinatti, ndr), per chiamarne uno che… Me l’avevano detto: questo t’imballa i giocatori. Sono dovuto restare a Castel Volturno da mattina a sera.”

La Risposta Pungente di Auriemma

Raffaele Auriemma, giornalista di Si gonfia la rete, non ha tardato a replicare alle dichiarazioni del presidente. Attraverso il suo account Twitter, Auriemma ha rivolto un duro rimprovero a De Laurentiis: “Caro De Laurentiis – ha scritto il cronista campano – bisognava imporre a Rudi Garcia la conferma del preparatore Francesco Sinatti, altrimenti cacciarlo prima della firma. Sei sbigottito per il rendimento dei titolarissimi ma dovevi capire che senza Spalletti e Giuntoli bisognava cambiare tutto.”