Mercato Napoli: offerta per Mazzocchi, la Salernitana dice ‘no’ al prestito di Demme

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli è in fermento sul mercato di gennaio, e le ultime mosse della società di Aurelio De Laurentiis stanno attirando l’attenzione di tutti gli appassionati di calcio. In particolare, l’offerta per il terzino destro Pasquale Mazzocchi è al centro delle voci di corridoio, con un tentativo di scambio che coinvolge il centrocampista Diego Demme. Tuttavia, la Salernitana ha risposto categoricamente con un “no” deciso.

Napoli su Mazzocchi: offerto Diego Demme alla Salernitana

Il Napoli si trova di fronte a una cruciale necessità di rinforzare la fascia destra della difesa, visto che Alessandro Zanoli sarà mandato in prestito. La società azzurra ha individuato in Pasquale Mazzocchi il terzino ideale per colmare questa lacuna, ma la strada verso l’accordo si sta dimostrando più tortuosa del previsto.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli avrebbe avanzato un’offerta alquanto inaspettata: il prestito di Diego Demme in cambio di Mazzocchi. Tuttavia, la Salernitana ha respinto categoricamente la proposta, creando una situazione di stallo nelle trattative di mercato.

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha fornito ulteriori dettagli su questa sorprendente mossa durante un’intervista a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero. Modugno ha dichiarato: “La società ha individuato la necessità di acquistare un difensore veloce, e Mazzocchi è il primo obiettivo degli azzurri. Tuttavia, il Napoli ha tentato uno scambio con Demme, ma la trattativa si è subito arenata. Mazzocchi, pur essendo un destro, preferisce giocare a sinistra.”

Nonostante l’interesse del Napoli per Mazzocchi, la sua preferenza per la fascia sinistra potrebbe rivelarsi un ostacolo significativo nella conclusione di questa operazione.