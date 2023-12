Montervino: “Paragone Natan-Kim? Come accostare un elettricista a un idraulico”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, si è soffermato sulla situazione attuale del Napoli e sul delicato confronto tra Kim e Natan.

Nell’ultimo intervento su TMW Radio, l’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha condiviso opinioni frastagliate sulla situazione attuale del Napoli, gettando luce su sfide imminenti e, in modo inusuale, confrontando due giocatori chiave: Natan e Kim.

Montervino ha aperto l’intervista esprimendo preoccupazioni sullo stato attuale del Napoli, definendolo un’enigmatica incognita. Ha sottolineato che se la squadra azzurra dovesse ricordare improvvisamente come giocare a calcio, potrebbe creare problemi per tutte le altre squadre. L’ex centrocampista ha evidenziato la Roma come la formazione più scomoda da affrontare, citando la tattica di José Mourinho e il recente risultato negativo subito contro il Frosinone.

“Il Napoli è una incognita. Se gli azzurri ricordano per un attimo come si gioca al calcio sono problemi per tutti. Il fatto è che la Roma è la squadra più scomoda da affrontare. Conosciamo bene José Mourinho, ti fa giocare male a calcio e Mazzarri viene da un pesantissimo risultato subìto in casa dal Frosinone”.

La parte più sorprendente dell’intervista è emersa quando Montervino ha affrontato il confronto tra i difensori Natan e Kim. Ha descritto i due calciatori come molto diversi tra loro, utilizzando un paragone insolito: “Chi ha paragonato Natan a Kim ha paragonato un elettricista a un idraulico.” Un’affermazione che ha sicuramente catturato l’attenzione degli appassionati di calcio, sottolineando le differenze nelle caratteristiche e nello stile di gioco dei due giocatori.

“Natan nasce al Bragantino come terzino e si adatta come centrale. Il livello tecnico e fisico di Kim è impareggiabile da quel punto di vista. Ci sono troppe critiche sul ragazzo, che a mio avviso ha enormi potenzialità. Kim è stato il difensore più forte dello scorso campionato. Ma il Napoli sta mancando nella fase difensiva nella sua interezza, da Di Lorenzo, a Lobotka a tutti gli altri che proteggono meno bene della passata stagione”.