De Laurentiis al TG1 si è detto ottimista sul rinnovo di Osimhen, soffermandosi anche su Roma-Napoli e il VAR.

NAPOLI – Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, è stato intervistato in esclusiva dal TG1 affrontando diversi temi caldi che riguardano il club azzurro.

In primis la sfida contro la Roma in programma domenica all’Olimpico: “Mi aspetto una bellissima partita in uno stadio caldo come l’Olimpico. Sarà certamente un match all’insegna del bel calcio“, le parole fiduciose di De Laurentiis.

Altro argomento affrontato è stato quello del VAR, su cui il patron del Napoli ha espresso critiche: “Non mi piace come viene gestito, ci sono molte cose che andrebbero modificate. Lo abbiamo sempre detto. Mi auguro che Irrati, Colombo e Rocchi non commettano gli errori che recentemente hanno segnato il calcio italiano”. Insomma, per De Laurentiis il VAR va rivisto nella gestione e nell’utilizzo.

Infine, una battuta del presidente su Victor Osimhen, attualmente infortunato ma vicino al rientro: “Forse, e dico forse, sarà la sorpresa sotto l’albero di Natale. Buon Natale a tutti”. Il presidente si è detto ottimista sul recupero del bomber nigeriano.

intervista ad ampio raggio di De Laurentiis al TG1, dove ha trattato temi caldi come la sfida con la Roma, le critiche al VAR e le condizioni di Osimhen. Il patron si è dimostrato fiducioso su diversi fronti.