Serata doppiamente amara per Mazzarri: perde il pullman e torna a Napoli in taxi

Walter Mazzarri, serata amara a Roma: prima la sconfitta per 2-0 all’Olimpico, poi la perdita del pullman. Torna a Napoli in taxi.

La serata romana di Walter Mazzarri si è trasformata in un’esperienza da dimenticare.

Una sconfitta decisamente amara contro la Roma di Jose Mourinho che sottolinea ancor di più la crisi nel quale è immersa la squadra azzurra. Il tecnico toscano, dal suo ritorno, ha affrontato un periodo difficile, collezionando solo 3 vittorie in 8 partite, di cui 5 sconfitte, tre in campionato e una in Coppa Italia per 4-0 contro il Frosinone.

Non solo il campo ha inflitto una dura prova a Mazzarri, ma anche la logistica si è rivelata avversa. Dopo il fischio finale, mentre il tecnico era impegnato in interviste e conferenze stampa, il pullman della squadra ha lasciato Roma senza di lui. Una situazione insolita che ha costretto Mazzarri a cercare un’alternativa per fare ritorno a Napoli.

Secondo quanto riportato da Repubblica, Mazzarri ha dovuto chiamare un taxi per tornare nella sua città. Nonostante le dichiarazioni del tecnico sugli sfortunati dettagli della serata, l’attenzione è ora focalizzata sulle prestazioni della squadra e sul futuro di Mazzarri alla guida del Napoli.