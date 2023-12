Roma-Napoli 2-0, Mazzarri: “Meritavamo di vincere, espulsione ha influito”

Walter Mazzarri commenta la sconfitta del Napoli contro la Roma, sottolineando l’influenza dell’espulsione di Politano e la superiorità di gioco del Napoli.

Napoli sconfitto 2-0 all’Olimpico contro la Roma. Il tecnico azzurro Walter Mazzarri commenta amareggiato il risultato ai microfoni di DAZN.

Roma-Napoli: Parla Mazzarri

Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, ha condiviso le sue riflessioni dopo la partita persa contro la Roma. Nonostante il risultato di 2-0 in favore della Roma, con goal di Pellegrini e Lukaku, Mazzarri ha sottolineato alcuni aspetti positivi del gioco del Napoli.

Momento Migliore del Napoli

Mazzarri ha evidenziato che, secondo lui, il Napoli stava giocando meglio. “Eravamo superiori, con il 68% di possesso palla, l’unica squadra che poteva vincere era il Napoli,” ha affermato Mazzarri ai microfoni di DAZN.

Influenza dell’Espulsione di Politano

Sull’espulsione di Politano, Mazzarri ha preferito non commentare direttamente le decisioni arbitrali, ma ha implicitamente indicato che questo episodio ha avuto un impatto sul risultato della partita. “Politano stava partendo negli spazi, poi è andata come è andata,” ha detto il tecnico.

Mancanza di Cinismo

Mazzarri ha riconosciuto che al Napoli è mancato il cinismo vicino all’area di rigore. Ha menzionato l’occasione di Belotti come un punto critico, ma ha anche lodato la squadra per aver creato più opportunità rispetto alla Roma.

Riflessioni sul Futuro e la Tattica

Mazzarri ha discusso delle prospettive future della squadra, ponendo domande sulla formazione e le tattiche. “Sono arrivato dopo due partite… mi sembra che anche quando si è giocato con squadre fortissime si è giocato molto bene,” ha osservato, lasciando aperta la possibilità di cambiamenti tattici se necessari.

Adattamento e Forma Fisica

Il tecnico ha parlato delle sfide nel mantenere la forma fisica e tecnica della squadra, in particolare a causa del calendario fitto di partite. “Da quando siamo arrivati non era facile fare qualche richiamo per far ritrovare ad alcuni la brillantezza e la condizione,” ha concluso Mazzarri.