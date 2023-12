Roma-Napoli: Rosso a Politano e Osimhen graziato Cristante

Roma-Napoli, polemiche arbitrali per rosso a Politano e Victor Osimenh e la mancata espulsione del romanista Cristante.

Roma-Napoli, l’arbitro Colombo è al centro delle critiche per l’espulsione di Politano e Osimhen e la mancata sanzione a Cristante.

Durante il match tra Roma e Napoli, l’attaccante del Napoli Matteo Politano è stato espulso per una reazione a un fallo di Zalewski. Mentre correva verso la porta con campo libero, Politano è stato trattenuto per la maglia e ha risposto con un gesto ritenuto meritevole di un secondo cartellino giallo da parte dell’arbitro Colombo, portando alla sua espulsione.

In aggiunta, l’arbitro ha estratto due cartellini gialli per Victor Osimhen del Napoli, con la seconda ammonizione descritta come discutibile da osservatori e commentatori. Queste decisioni hanno intensificato le critiche verso la direzione arbitrale della partita.

Nel primo tempo, Bryan Cristante della Roma ha commesso un fallo su Mario Rui del Napoli. Nonostante fosse già ammonito, Cristante non ha ricevuto un secondo cartellino giallo, dall’arbitro Colombo.

Le decisioni prese dall’arbitro Colombo hanno scatenato un acceso dibattito sulla qualità dell’arbitraggio nel calcio italiano, con accuse di parzialità e gestione incoerente del regolamento. L’espulsione di due giocatori del Napoli e la mancata sanzione a un giocatore della Roma hanno portato a definire l’arbitraggio della partita come “vergognoso” da parte dei tifosi.