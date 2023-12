Roma-Napoli, Mourinho furioso con Kvaratskhelia

Roma-Napoli, Mourinho ha un duro faccia a faccia con Kvaratskhelia dopo un fallo di Cristante. Cori “Odio Napoli” dagli spalti.

La partita tra Roma e Napoli è stata caratterizzata da momenti di alta tensione, soprattutto quando Josè Mourinho, l’allenatore della Roma, ha avuto un confronto diretto con Kvaratskhelia, giocatore del Napoli. Al 35° minuto, un fallo di Cristante su Kvaratskhelia ha scatenato la polemica, con Mourinho

Mourinho furioso con Kvaratskhelia

Kvaratskhelia subisce un fallo da Cristante che gli costa il giallo. Decisione che fa infuriare José Mourinho, che ha un duro faccia a faccia con il georgiano: “Ora basta!”, intimandogli di smettere con le simulazioni.

Dopo l’accesa discussione, Mourinho ha mostrato un lato più paterno, abbracciando e confortando Kvaratskhelia, in un tentativo di calmare gli animi. Un gesto simile è stato rivolto anche a Victor Osimhen, che si era avvicinato in difesa del compagno di squadra.

Reazioni degli Spalti

Cori dei Tifosi della Roma

Dagli spalti dello stadio Olimpico sono risuonati cori contro il Napoli, in particolare l’odio espresso dai tifosi della Roma. Questi cori hanno contribuito a un’atmosfera già tesa, riflettendo la rivalità e le emozioni che si vivono in queste partite di alta posta.

Mancata Espulsione di Cristante

Mourinho non ha commentato la mancata espulsione di Cristante per un fallo su Mario Rui, che avrebbe potuto comportare un secondo cartellino giallo. L’arbitro è stato criticato per non aver gestito adeguatamente la situazione, lasciando il campo libero a un gioco più duro nei confronti di Kvaratskhelia.

Preoccupazioni per Kvaratskhelia

Il trattamento riservato a Kvaratskhelia da parte degli avversari sta diventando un tema di preoccupazione. Il giovane calciatore è stato oggetto di numerosi falli senza un’adeguata protezione arbitrale, situazione che ha sollevato dubbi sull’equità del gioco e sulla sicurezza dei giocatori in campo.