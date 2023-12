Osimhen rinnovo col Napoli, fino al 2026, clausola da 120-130 milioni: Spuntano alcuni dettagli

Ufficiale il rinnovo di Osimhen con il Napoli: c’è la firma fino al 2026 e clausola monstre da 120-130 milioni

Il nuovo accordo estende il precedente contratto di Osimhen, che aveva scadenza nel giugno 2025, per un altro anno. Un elemento significativo del rinnovo è l’introduzione di una clausola rescissoria, stimata tra i 120 e i 130 milioni di euro. Questa clausola stabilisce un prezzo fisso per il trasferimento del giocatore, offrendo al Napoli un certo grado di controllo sul suo futuro.

Il club ha annunciato il rinnovo tramite un tweet, che includeva immagini di Osimhen mentre firmava il contratto alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis. Il messaggio allegato al tweet enfatizza l’impegno reciproco: “Victor e il Napoli insieme fino al 2026”.

Con questo rinnovo, il Napoli si posiziona strategicamente per mantenere la sua competitività nei prossimi campionati, confermando la fiducia in Osimhen come elemento chiave del progetto sportivo del club.