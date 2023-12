Rinnovo Osimhen, l’agente: “Un solo anno di contratto? I dettagli li lasciamo alle carte”

Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, commenta il rinnovo dell’attaccante niogeriano con il Napoli fino al 2026.



L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha ufficialmente rinnovato il suo contratto per un altro anno. Roberto Calenda, il suo agente, ha condiviso i dettagli di questa decisione con Sky Sport, sottolineando il forte legame tra il giocatore, la squadra e la città.

Calenda sul Rinnovo di OSimhen

Dettagli dell’Accordo

Secondo le parole di Calenda, il rinnovo contrattuale di Osimhen con il Napoli è stato il risultato di un processo lungo e collaborativo. L’agente ha descritto il rinnovo come “una maratona” che ha soddisfatto entrambe le parti. La decisione di estendere il contratto solo per un anno è stata presa di comune accordo, dando priorità al presente e al desiderio di entrambe le parti di continuare questa collaborazione di successo.

Importanza per Napoli e Osimhen

Il rinnovo è stato visto come un segno del forte attaccamento di Osimhen alla maglia e alla città di Napoli. L’agente ha enfatizzato che il Napoli ha “fatto di tutto” per assicurarsi il rinnovo, dimostrando l’importanza del giocatore per il club. Questo rinnovo segue un anno eccezionale per il Napoli, segnato dalla vittoria dello scudetto, e si spera che porti ulteriori successi.