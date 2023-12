Napoli, super offerta per Simakan: La risposta del Lipsia

Il Napoli ha messo gli occhi su Mohamed Simakan, difensore centrale del Red Bull Lipsia. Super offerta di De Laurentiis.

Secondo indiscrezioni dalla Francia, il Napoli avrebbe tentato di assicurarsi il forte centrale del Lipsia Simakan per gennaio. De Laurentiis avrebbe proposto una proposta irrinunciabile da 35 milioni cash più il cartellino di Elmas per convincere i campioni di Germania a privarsi del transalpino, ma la ricca offerta non è bastata a smuovere i tedeschi, decisi a non cedere il giocatore nella sessione invernale.

