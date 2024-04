Napoli, ritiro a Caserta in vista della Roma: la reazione dello spogliatoio

Il Napoli andrà in ritiro a Caserta già da domani per preparare la sfida contro la Roma. La decisione di De Laurentiis ha scatenato malumori nello spogliatoio azzurro.

Il Napoli proverà a dare una scossa alla stagione andando in ritiro già da domani in vista della delicata sfida interna contro la Roma. Come riporta il Corriere dello Sport, la squadra si radunerà in un hotel di Caserta, lontano dal centro sportivo di Castel volturno in questo lungo ponte festivo.

La decisione di De Laurentiis di optare per il ritiro pre-partita non è stata però accolta con favore all’interno dello spogliatoio azzurro. Secondo il quotidiano romano, i big della rosa avrebbero espresso le loro rimostranze al team manager Calzona durante l’allenamento mattutino a Castel Volturno.

I calciatori del Napoli sarebbero infatti consapevoli di essere “appesi a un filo” e che un’altra prestazione sottotono potrebbe costringerli addirittura al ritiro punitivo fino al termine del campionato. Una prospettiva che ha inevitabilmente mandato “in ebollizione lo spogliatoio”, come scrive il quotidiano romano.

La tensione è palpabile, con i giocatori che dovranno fare i conti anche con il probabile scoramento dei tifosi del Maradona dopo le recenti delusioni. Un ambiente caldo quello che attende la formazione di Spalletti, chiamata a tirarsi fuori dai guai con una prova di carattere contro la Roma.

De Laurentiis ha voluto dare un segnale forte con questo ritiro, nel tentativo di compattare l’ambiente e riaccendere la scintilla in un gruppo che sembrava aver smarrito l’entusiasmo delle prime giornate. Una mossa che però, almeno inizialmente, non sembra aver convinto appieno i protagonisti in campo.

Resta da vedere se questa decisione sortirà l’effetto sperato o si rivelerà controproducente, aumentando ulteriormente la pressione su un gruppo che ha mostrato più di una crepa nelle ultime uscite. La risposta dovrà arrivare sul campo, con il Napoli chiamato a ritrovare l’anima migliore per rilanciarsi verso gli obiettivi stagionali.