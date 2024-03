Napoli, ripresa la preparazione verso l’Atalanta: Novità su Osimhen

Gli azzurri hanno ripreso gli allenamenti con un occhio di riguardo alle condizioni di Victor Osimhen, che ha svolto un lavoro specifico in vista del match contro l’Atalanta.

CALCIO NAPOLI – Il Napoli è tornato ad allenarsi oggi in vista del prossimo impegno di campionato contro l’Atalanta, in programma sabato alle 12:30 per la 30a giornata di Serie A. La seduta di allenamento si è svolta al Konami Training Center con un occhio di riguardo alle condizioni dell’attaccante Victor Osimhen.

Lavoro personalizzato per Osimhen

Secondo il report del club, mentre il resto della squadra ha svolto attivazione tecnica, lavoro aerobico e partitina a campo ridotto, Osimhen ha invece seguito un programma di lavoro personalizzato in campo.

Recupero dopo l’infortunio

Questo programma specifico per il bomber nigeriano è probabilmente finalizzato a gestire al meglio il suo completo recupero dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per diverse settimane.

Attesa per Calzona e i nazionali

Gli azzurri proseguiranno la preparazione in settimana in vista della delicata sfida contro l’Atalanta, in attesa del rientro di Francesco Calzona, tecnico ad interim impegnato con la Nazionale slovacca, e dei giocatori partiti per gli impegni con le rispettive selezioni.

Il Napoli punta a presentarsi al meglio contro l’ostica squadra di Gasperini, con le migliori condizioni possibili di Victor Osimhen, fondamentale arma offensiva degli azzurri.