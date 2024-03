Classifica senza errori arbitrali 29 giornata: Napoli squadra più danneggiata

Classifica senza errori arbitrali 29 giornata serie A 2023-2024. iI Napoli è la squadra maggiormente penalizzata dai direttori di gara nel corso della stagione.

In una tranquilla giornata arbitrale è penalizzato ancora una volta il Napoli. Dopo l’inquietante arbitraggio di Orsato per Napoli – Torino della settimana scorsa e lo scandaloso arbitraggio di Makkele in Champions, non ci ha fatto mancare nulla La Penna di Roma.

A Milano è finita col Napoli penalizzato per la sedicesima volta in campionato. Incredibile la marea di falli rimasti impuniti fra le file nerazzurre. Per tutta la durata dell’incontro è parso rivedere Orsato di Napoli – Torino, con Acerbi impunito nel ruolo dell’impunito Linetty della giornata precedente.

Nei primi 6 minuti di gioco sono già tre i cartellini gialli condonati ai milanesi. Al 3’ è duro l’intervento di Darmian su Kvaratskhelia. Al 4’ è perdonato anche Barella per l’intervento su Traore e al 6’ è la volta anche di Pavard essere graziato per il fallo, ancora, su Traore. Neanche al 19’ La Penna estrae cartellini per punire il fallo di Darmian su Kvaratskhelia.

Tra il 36’ e il 40’ il direttore di gara assiste stupefatto allo show di Acerbi senza muovere ciglio. Ci rimette il solito Kvaratskhelia sulla scivolata dell’interista e La Penna non fischia neanche il fallo.

Al 38’ concede il bis Acerbi facendo anche il duro con Raspadori dopo il brutto intervento compiuto in danno dell’avversario e al 40’ esatto resta impunito persino il fallo da dietro sullo stesso Raspadori. Il cartellino giallo lo prende Lobotka per un non fallo su Thuram al 52’.

Solo al 54’ è ammonito Barella per fallo su Traore. Al 72’ non c’è nessuna sanziona per Frattesi per la manata rifilata a Lobotka. All’82’ passa in cavalleria la trattenuta di Darmian ai danni di Di Lorenzo e all’87’ supera se stesso La Penna quando ammonisce il tecnico azzurro Calzona per il fallaccio di Bastoni su Politano.

L’arbitro non fischia neanche il fallo ma è richiamato dal segnalinea per concedere la punizione al Napoli. Bastoni resta impunito e il VAR ritiene opportuno non intervenire sull’episodio che meritava ben altra attenzione e valutazione.

A fine gara si conteranno ben 19 falli interisti valutati con 2 ammonizioni. Sul fronte partenopeo i 6 falli fischiati contro avranno lo stesso valore dei cartellini estratti per gli avversari.

Classifica senza errori arbitrali 29 giornata serie A 2023 – 2024

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Diff. Inter 76 Inter 62 -14 Milan 62 Napoli 57 +12 Juventus 59 Bologna 56 +2 Bologna 54 Milan 53 -9 Roma 51 Juventus 50 -9 Atalanta* 47 Atalanta* 47 Napoli 45 Roma 46 -5 Fiorentina* 43 Lazio 44 +1 Lazio 43 Fiorentina* 43 Monza 42 Monza 43 +1 Torino 41 Torino 42 +1 Genoa 34 Genoa 36 +2 Udinese 27 Verona 30 +4 Lecce 28 Lecce 29 +1 Cagliari 26 Cagliari 27 +1 Verona 26 Udinese 27 Empoli 25 Empoli 26 +1 Frosinone 24 Frosinone 24 Sassuolo 23 Sassuolo 23 Salernitana 14 Salernitana 15 +1

Riproduzione consentita previa citazione della fonte Napolipiu.com