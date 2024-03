De Laurentiis ha scelto Italiano per la panchina del Napoli: i dettagli dell’accordo biennale

Secondo Cronache di Napoli, Aurelio De Laurentiis ha raggiunto l’intesa per affidare la panchina azzurra a Vincenzo Italiano con un contratto biennale e opzione per il terzo anno.

CALCIO NAPOLI – Il quotidiano Cronache di Napoli svela in esclusiva i dettagli dell’accordo raggiunto tra Aurelio De Laurentiis e Vincenzo Italiano per la panchina del Napoli a partire dalla prossima stagione.

L’intesa con Italiano

Secondo il giornale, il presidente azzurro ha deciso di affidare il nuovo ciclo tecnico del Napoli all’attuale allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano. Dopo “fruttuosi, anzi fruttuosissimi” colloqui tra le parti, sarebbe stata raggiunta un’intesa di massima.

Il contratto

L’accordo prevede un contratto biennale con opzione per il terzo anno a favore del Napoli. L’ingaggio sarebbe di 2,5 milioni di euro netti a stagione più bonus, quasi il doppio rispetto agli attuali 1,7 milioni percepiti da Italiano alla Fiorentina.

Nessuna condizione sulla Champions

L’intesa, si legge, non sarebbe condizionata dalla qualificazione o meno del Napoli alla prossima Champions League. De Laurentiis avrebbe quindi scelto Italiano a prescindere.

L’ultimo ostacolo: la Fiorentina

L’unico ostacolo da superare riguarderebbe il contratto di Italiano con la Fiorentina, in scadenza a giugno 2023 ma con un’opzione di rinnovo automatico in caso di qualificazione europea. Tuttavia, il tecnico avrebbe già manifestato al presidente Commisso l’intenzione di provare una nuova esperienza.

Gilardino verso Firenze

Proprio per questo motivo, Rocco Commisso, legato da amicizia con De Laurentiis, sarebbe orientato ad accontentare Italiano liberandolo per il Napoli. La Fiorentina avrebbe così individuato in Alberto Gilardino il possibile sostituto sulla propria panchina.

In sintesi, secondo le indiscrezioni riportate da Cronache di Napoli, De Laurentiis avrebbe scelto Vincenzo Italiano come nuovo allenatore, trovando un accordo biennale con opzione che ora attende solo il via libera definitivo dalla Fiorentina.