Calzona svela la “sfida” di Ostigard: “Vuole farci 3 gol contro la Norvegia”

CALCIO NAPOLI – Francesco Calzona, commissario tecnico della Slovacchia e allenatore ad interim del Napoli, ha svelato un curioso retroscena riguardante il suo difensore ai partenopei Leo Ostigard, in vista dell’amichevole tra la sua nazionale e la Norvegia.

La “sfida” di Ostigard

Intervenuto in conferenza stampa, Calzona ha rivelato: “Leo è un buonissimo giocatore, un bravissimo ragazzo. All’aeroporto mi ha detto che ci vogliono fare tre gol e mandarci a casa“. Una simpatica provocazione del centrale norvegese al suo attuale allenatore in vista dello scontro diretto.

Haaland, il pericolo numero uno

Il ct della Slovacchia ha parlato anche del principale avversario da fronteggiare: “Parliamo di un grande giocatore come Erling Haaland, lo rispetto. Mi è sempre piaciuto già prima che esplodesse in questo modo. Si tratta di un giocatore che vorresti allenare“. Pur conscio del valore del bomber norvegese, Calzona preferisce concentrarsi sull’aspetto collettivo: “Ma affronteremo la Norvegia da squadra, non credo ai duelli individuali”.

L’analisi sulla sconfitta con l’Austria

Calzona è poi tornato sulla sconfitta subita contro l’Austria nell’amichevole precedente: “Riguardando la partita con calma mi sono convinto che abbiamo fatto un’ottima prestazione. Il gol iniziale ci ha un po’ condizionato e dobbiamo essere più cattivi sotto porta perché ci arriviamo ma concretizziamo poco“.

Le parole di Calzona rivelano un clima sereno e scherzoso tra il tecnico e il suo giocatore Ostigard, nonostante la prossima “sfida” in campo. Un siparietto simpatico che contribuisce a stemperare la tensione in vista di un impegno importante come l’amichevole contro la Norvegia, avversaria da non sottovalutare sulla strada verso gli Europei 2024.