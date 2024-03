Calzona: “Niente Napoli nel mio futuro, sono il ct della Slovacchia”

Francesco Calzona, attuale tecnico ad interim del Napoli, ha chiarito che nel suo futuro non ci sarà la panchina azzurra, indipendentemente dai risultati in questa fase finale di stagione.

CALCIO NAPOLI – Francesco Calzona ha messo un punto fermo sul suo futuro: non ci sarà il Napoli. L’attuale tecnico ad interim degli azzurri ha chiarito, in un’intervista a Mediaset, che il suo doppio ruolo è solamente temporaneo e che a fine stagione tornerà al suo vero impiego da ct della Nazionale slovacca.

L’addio già deciso

“Io non penso alla riconferma, gli accordi con De Laurentiis sono solo per questi mesi”, ha spiegato Calzona senza lasciare spazio a interpretazioni. L’obiettivo della qualificazione Champions non influenzerà minimamente le sue scelte future.

L’avventura a Napoli come un sogno

“Napoli è stata, e rimane, la dimensione onirica da accarezzare, che l’accompagna ovunque”, ha proseguito con un pizzico di malinconia il tecnico marchigiano. L’esperienza sulla panchina del Napoli è stata un’opportunità da vivere a pieno ma con data di scadenza.

Concentrato sulle ultime 9 finali

A Calzona restano “altre nove partite – saranno etichettate come finali – e serviranno per regalarsi una favola, per scriversela da sola e poi lasciarla in eredità al successore”. L’unico obiettivo è chiudere al meglio questa intensa parentesi napoletana prima di passare il testimone.

L’Europeo con la Slovacchia

Poi Calzona tornerà al “capolavoro costruito rapidamente” con la sua Nazionale slovacca in vista degli Europei 2024. Quella sarà la sua nuova, grande sfida dopo l’esperienza napoletana definita come “una bella storia che gli appartiene per intero”.

Calzona ha quindi sciolto ogni riserva sul suo futuro che non prevede alcuna riconferma sulla panchina del Napoli. L’attuale stage partenopeo è solo un sogno effimero da vivere intensamente prima di riabbracciare il suo vero progetto con la Slovacchia agli Europei.