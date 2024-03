Napoli, De Laurentiis contatta Accardi come nuovo DS: il “modello Empoli” convince il patron

Aurelio De Laurentiis sta valutando Pietro Accardi dell’Empoli come potenziale nuovo direttore sportivo del Napoli. Il “modello Empoli” di scouting e valorizzazione dei talenti è l’aspetto che più convince il presidente.

CALCIO NAPOLI – Il Napoli si appresta a una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione. Dopo una annata deludente, il presidente Aurelio De Laurentiis è al lavoro per ridisegnare la squadra e lo staff dirigenziale. E tra i potenziali nuovi innesti potrebbe esserci Pietro Accardi dell’Empoli come direttore sportivo.

Il “modello Empoli” piace ad ADL

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, i contatti tra De Laurentiis e Accardi sarebbero “frequenti e approfonditi”. A convincere il patron azzurro è il cosiddetto “modello Empoli” di scouting e valorizzazione dei giovani talenti.

Un legame consolidato

Non è un caso che il Napoli abbia già attinto a piene mani dalla società toscana negli ultimi anni: da Sarri e Valdifiori fino ad arrivare a Hysaj e Di Lorenzo. Una filosofia che ha permesso agli azzurri di pescare talenti con capacità di scouting e valorizzarli in un contesto di alto livello.

De Laurentiis vuole evitare altri errori

La mossa nasce dalla volontà di De Laurentiis di “non ripetere gli errori della scorsa estate” nel costruire la rosa. Le prospettive sono quelle di “grandi cambiamenti, non solo nell’organico ma anche nella dirigenza e in panchina”.

Accardi, profilo ideale per il nuovo corso

Accardi rappresenterebbe la figura perfetta per avviare questo nuovo corso nel Napoli. Il direttore sportivo dell’Empoli è molto apprezzato per le sue doti di scouting e capacità di individuare e lanciare giovani promesse.

Una rivoluzione a 360 gradi

L’obiettivo di ADL non è solo quello di rinnovare l’organico con acquisti mirati, ma anche rivoluzionare lo staff tecnico e dirigenziale per ripartire con nuove energie e nuove strategie vincenti.

Il Napoli è pronto a voltare pagina dopo una stagione deludente. E il “modello Empoli” incarnato da Pietro Accardi potrebbe rappresentare la strada giusta per ricostruire una squadra competitiva seguendo la filosofia di scouting e valorizzazione dei talenti più giovani.