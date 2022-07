Napoli: richiesta al Chelsea, vuole Kepa e Broja, offensiva De Laurentiis

Il Napoli ha chiesto il portiere Kepa e l’attaccante Broja al Chelsea, due obiettivi concreti di calciomercato di De Laurentiis. L’attaccante è uno dei chiodi fissi della società azzurra che lo avrebbe preso immediatamente qualora avesse ceduto Osimhen. Ma, per il momento, il nigeriano è ancora in rosa. Questo non scoraggia il Napoli che sta pensando lo stesso al giocatore. Anche perché Spalletti ha dato l’addio a Mertens durante la presentazione a Dimaro, segnale che le speranze di rivederlo in azzurro sono vicinissime allo zero. Inoltre sempre Spalletti ha invocato un secondo portiere di esperienza, perché il Napoli deve giocare due competizioni importanti e quindi è necessario avere due estremi difensori affidabili.

Calciomercato Napoli: Broja e Kepa del Chelsea, la trattativa

Secondo Gazzetta dello Sport il Napoli si sta continuando a muover per prendere entrambi i giocatori. Le trattative in questo momento sono veramente complicate, come si vede dal quasi immobilismo di tantissimi club, italiani e non solo. Basti pensare che il Barcellona ha annunciato giocatori, come Kessié, che in questo momento non può nemmeno ufficialmente inserire in rosa, perché prima deve trovare il modo di far quadrare i conti del tetto salariale. De Laurentiis, invece, non ha grandi problemi economici anche perché ha già operato un taglio netto degli ingaggi, scendendo a circa 80 milioni di euro di stipendi pagati. Quindi il Napoli va avanti per Kepa e Broja dal Chelsea, con l’attaccante che viene consigliato da Edy Reja.

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport sulla trattativa: “Il Napoli lo aveva identificato come alternativa a Osimhen nel caso per il nigeriano fosse arrivata una proposta “indecente”. Ma ora De Laurentiis sta maturando di prenderlo subito. Perché in Premier si è mosso il West Ham e non solo. Dunque o l’operazione si fa adesso (almeno 25 milioni) o diventerà qualcosa di irraggiungibile per un club italiano. E in questo feeling col Chelsea sono state chieste informazioni sul portiere basco, finito dietro al senegalese Mendy e che nell’ultima stagione ha dovuto accontentarsi delle briciole di 4 presenze in Premier è una in Champions. Gli inglesi vorrebbero cederlo ma non a un club concorrente. Dunque l’idea Napoli non dispiace e la valutazione del cartellino non dovrebbe essere elevata (ma il Napoli lo chiede in prestito) quello che al momento frena il discorso è l’ingaggio elevatissimo del portiere che guadagna 9 milioni di euro netti. E ha tre anni di contratto“.