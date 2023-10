Zielinski incanta, i quotidiani: “Rigore chirurgico. Fa venire il fiatone a Valverde”

Zielinski brilla nel pareggio del Napoli contro il Real Madrid: le pagelle dei maggiori quotidiani nazionali.

Una sfida emozionante quella andata in scena contro il Real Madrid allo stadio Maradona con un protagonista d’eccezione: Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco del Napoli, ha dimostrato un notevole spessore, segnando il momentaneo pareggio degli azzurri con estrema freddezza dagli undici metri. Le valutazioni dei quotidiani nazionali rivelano la sua brillante performance.

Nonostante la sconfitta, Zielinski si è distinto come uno dei migliori giocatori in campo. La Gazzetta dello Sport gli attribuisce un 7 in pagella, elogiando le sue giocate di alta qualità e suggerendo come persino Ancelotti non abbia potuto fare a meno di ammirare le sue invenzioni che sono state a un passo dal trasformarsi in gol da sogno: “Che giocate di qualità, lo avrà ammirato anche Ancelotti. Un paio di invenzioni vanno a un soffio da gol da sogno”.

Anche il Corriere dello Sport gli assegna lo stesso voto: “Ispirato fino a quando il Real costruisce una diga in mezzo e Valverde lo azzanna. Ma lui sa riaccendersi in un clic e in avvio di ripresa schizza e trova Osi in area sul rigore. Che poi va anche a battere da leader: palo, gol. Urlo. Ci prova ancora, dal limite, ma Kepa dice no. E chiude ricamando calcio puro”

Dello stesso avviso è anche Il Mattino, che ha elogiato la determinazione di Zielinski, notando la sua costante presenza in campo. Con testa sempre alta, il centrocampista polacco è stato preciso dal dischetto, dimostrando una freddezza chirurgica: “Testa sempre alta, dal dischetto è preciso in maniera chirurgica. Valverde ha il fiatone a stargli dietro, non si ferma mai e ha lampi continui; si occupa di Modric quando fa il suo ingresso”.