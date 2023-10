Ostigard, l’agente: “E’ incedibile. Garcia ha creduto in lui fin da subito”

Luca Ariatti, agente di Leo Ostigard, si è soffermato sulla sfida di ieri tra Napoli e Real Madrid e sulla prestazione del norvegese.

Nell’ultima partita del Napoli contro il Real Madrid, Leo Ostigard ha segnato un gol che resterà nella storia, anche se il risultato finale non ha sorriso alla squadra partenopea.

Luca Ariatti, intermediario e agente di Ostigard, ha condiviso la gioia del calciatore e la sua delusione per il risultato ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’: “Leo è stato felicissimo di segnare in Champions League, soprattutto contro una squadra come il Real Madrid. La sua famiglia era altrettanto entusiasta, nonostante la sconfitta abbia amareggiato la serata. Leo è un giocatore che gioca per la squadra e per vincere, quindi la delusione è ancora presente. Tuttavia, è stato un periodo straordinario per lui, con gol sia in campionato contro il Lecce che in Champions League”.

Ariatti ha anche parlato del rapporto di Ostigard con l’allenatore Garcia. “Il feeling con Garcia? Lo ha confermato lo stesso allenatore, nel corso delle sue interviste. Appena è arrivato a Napoli, ha inserito Leo tra i calciatori incedibili. Noi eravamo stati approcciati da diversi club nel corso dell’ultima estate, in molti avevano mostrato interesse. Leo, però, può scrivere pagine importanti della storia del Napoli: Garcia crede in lui e ha creduto in lui fin da subito, poi il campo dirà tutto. Leo è uno che lavora senza fare proclami e che si fa trovare sempre pronto. Ora lasciamolo lavorare tranquillo”.