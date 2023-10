Di Lorenzo non trova pace: “Fatta una grande gara. Chiedo scusa per l’errore”

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, si è scusato pubblicamente al termine della sfida con il Real Madrid per l’errore commesso.

Il Napoli è stato sconfitto dal Real Madrid (2-3) nella gara della seconda giornata della fase a gironi di Champions League al Maradona.

Il capitano azzurro, Giovanni Di Lorenzo, si è scusato pubblicamente per l’errore che ha permesso al Real di segnare nel match. Nonostante la sconfitta, gli uomini di Rudi Garcia hanno tenuto testa alla squadra di Ancelotti in una partita coraggiosa e intensa, ma l’errore di Di Lorenzo è risultato determinante per consentire ai blancos di riprendere fiducia e condurre la partita fino alla vittoria.

Al termine dei 90 minuti, Di Lorenzo ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Siamo stati protagonisti di una grande gara contro una squadra formidabile. Mi dispiace profondamente per il gol: è stata colpa mia per l’uscita errata della palla. Eravamo pieni di entusiasmo, ma quel gol ci ha dato un duro colpo. Il secondo gol del Real Madrid ha rafforzato la loro fiducia e ci hanno superato. È un peccato, ma ora dobbiamo guardare avanti e imparare da questa esperienza”.

Il Napoli si prepara ora per il prossimo impegno contro l’Union Berlino, determinato a riscattarsi e a dimostrare la propria forza sul campo.