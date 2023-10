Esposito: “Sconfitta immeritata. Regalati due gol al Real Madrid”

Il giornalista Paolo Esposito si è soffermato sulla sfida di Champions League tra Napoli e Real Madrid, vinta dai blancos per 3-2.

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha conquistato il Diego Armando Maradona, battendo il Napoli con un finale al cardiopalma, deciso da uno sfortunato autogol di Alex Meret su conclusione di Valverde. Il giornalista sportivo Paolo Esposito, analizzando la partita, ha criticato aspramente gli errori partenopei. “Il Napoli regala 2 gol al Real Madrid, il primo con uno sciagurato passaggio di Di Lorenzo ed il secondo con l’autogol del proprio portiere! Non si possono fare 2 regali del genere al club più titolato al mondo. Anguissa sotto tono. Sconfitta immeritata” ha commentato Esposito sui social.

Sebbene la sconfitta sia stata amara, Esposito mantiene un tono ottimista. I partenopei si posizionano comunque al secondo posto nel Gruppo C di Champions League, e secondo Esposito, tutto è ancora possibile.

“Il pareggio era il risultato più giusto ma nulla è perso. Il giovane 23 enne difensore Natan non è più un oggetto misterioso. Diventerà un difensore di alto livello. Non ha per niente sfigurato contro Vinicius e company e scusate se è poco… Il Napoli comunque sarà promosso agli ottavi di finale di Champions. Adesso testa alla prossima gara al Diego Maradona contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Gara da vincere, senza se e senza ma”.