Matteo Politano prova a convincere Mancini a regalargli un posto per Euro 2020. La manifestazione era stata rinviata a marzo per la pandemia di COVID-19.

Secondo miglior attacco del campionato, pari con l’Inter, soltanto dietro l’Atalanta. Il feeling del Napoli con il goal è facilmente spiegabile con il talento e l’abbondanza degli interpreti di qualità, dalla trequarti in su, aspettando un Osimhen sempre più in crescita. Sei giocatori con almeno cinque goal all’attivo in campionato, come soltanto il Manchester City in Europa. Tra questi, anche Matteo Politano. Tra gli esterni, quello che di goal all’attivo ne ha meno in stagione (Insigne 17, Lozano 13), ma il suo bottino di 12 reti, unito alle prestazoni di qualità, lo rende uno dei veri punti di forza della squadra di Gattuso.

Un messaggio anche a Roberto Mancini, spiega goal.com, che gode di una grande abbondanza nel reparto degli esterni offensivi. Oltre agli ormai intoccabili Chiesa e Insigne, a cui sembra aggiungersi anche Berardi, il ruolo di ‘quarto’ sembra essere conteso tra Stephan El Shaarawy, Vincenzo Grifo e Federico Bernardeschi.

Loro tre sono ancora nel giro, mentre Politano non vede l’azzurro da due anni, dal marzo 2019. Quando era protagonista nell’Inter di Spalletti, prima di essere messo in ombra con Conte e un modulo a lui poco congeniale. Mancini lo aveva fatto esordire in azzurro contro l’Arabia Saudita. Politano aveva anche segnato un goal in amichevole contro gli Stati Uniti.

L’ala del Napoli spera di sovvertire le gerarchie, un po’ come ha fatto anche al Napoli. Bernardeschi può credere in una maglia, Grifo ci vuole sperare, El Shaarawy spera di essere in condizione. Politano punta invece a sorpassarli tutti.