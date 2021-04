La vittoria del Napoli di Gattuso sulla Lazio è stata accolta con gioia dal patron De Laurentiis. Il presidente ha pubblicato su Twitter un bel messaggio per il tecnico e la squadra: “Un grande spettacolo, continuiamo così”. Secondo il quotidiano il Mattino, dietro al messaggio di De Laurentiis ci sarebbe l’idea di confermare Gattuso sulla panchina del Napoli:

Questo messaggio è il segnale di una retromarcia nei confronti di Gattuso, del suo lavoro, dei suoi risultati? Certo, sarebbe davvero una inversione a U. De Laurentiis ha deciso che i costi del club vanno ridimensionati (e non di poco) ed è quello che farà, a cominciare dal budget per l’allenatore. Dunque, lo stipendio che era stato definito con Gattuso è quello indicativo: aumento a 2,5 milioni netti a stagione, più altri 900 mila per lo staff.

Il tetto di ingaggio dell’allenatore non dovrà superare i 2 milioni per la stagione 21/22. Da qui non si scappa. Per questo, nessuno commetta lo sbaglio di considerare al capolinea le chance di Gattuso. Il Napoli pensa a un nuovo inizio, economico e di programma. Senza Gattuso? Chissà. Molto dipende anche da Mendes, il potente agente portoghese del tecnico calabrese, che potrebbe essere chiamato a un ruolo di ricucitura. Ovviamente, stiamo nel campo delle ipotesi.