Juve-Napoli – Gazzetta “Rigore netto su Chiesa”, ma un’immagine smentisce tutti

Secondo Gazzetta dello Sport il rigore su Chiesa per fallo di Lozano in Juve-Napoli era netto, così come quello su Zielinski.

Il giorno dopo Juve-Napoil si parla ancora del rigore non concesso a Chiesa e di quello negato a Zielinski. L’arbitro Mariani ed il Var hanno fatto finta di niente, non si capisce per quale motivo. Il mezzo tecnologico non è intervenuto in nessuno dei due casi, mentre andare a guardare l’azione al video poteva chiarire i dubbi e quindi eliminare le polemiche. Invece ancora una volta gli arbitri hanno deciso di ignorare il Var, sarebbero bastati pochi minuti per fare chiarezza e placare gli animi. Inoltre nessuno ha spiegato niente ai tifosi, nonostante le tante sbandierate interviste promesse da Trentalange.

Gazzetta: focus rigore Chiesa e Zielinski in Juve-Napoli

Secondo Gazzetta dello Sport i due i rigori in Juventus-Napoli sono netti. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo:

Mariani si perde due rigori: al 34’ Chiesa viene steso da Lozano. Per regolamento, poco importa sia appena fuori dal terreno di gioco al momento del fallo. Il Var Di Paolo resta silente, ma ci sono gli estremi del “serious missed incident”.

Al 45’ protesta invece il Napoli: Alex Sandro sgambetta Zielinski. Mariani stavolta è vicino, ma fa segno che non c’è nulla. E il Var ha pochi margini. C’è nel finale il penalty azzurro: Chiellini con il ginocchio finisce contro Osimhen.

Il rigore per la Juve non c’è

Nel commento post partita di Sky anche Fabio Capello si è sbilanciato dicendo che il rigore a Chiesa non andava assegnato. Ma c’è un’immagine lascia poco spazio alle interpretazioni ed è quella tirata fuori da Gerardo Marino. Nel frame del video del rigore di Chiesa in Juve-Napoli si vede che sul primo passaggio Morata è in fuorigioco. L’attaccante della Juventus si fionda sul pallone, quindi partecipa attivamente all’azione. Dunque l’arbitro Mariani doveva fischiare il fuorigioco che avrebbe annullato l’intervento di Lozano. Basta guardare interamente il video per vedere che c’è fuorigioco di Morata. Resta invece netto il fallo di Alex Sandro su Zielinski.