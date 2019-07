Napoli, Pepè e Lozano. Dalle cessioni 100 milioni per la mossa a sorpresa

Napoli, Pepè e Lozano , Si tratta con il Lilla e il Psv. Piace anche Leão. E si lavora sempre per Icardi. Dalle cessioni 100 milioni.







«La società sa cosa ci serve, il 31 agosto saremo felici». Ancelotti dopo la vittoria contro il Feralpisalò tranquillizza i tifosi agitati per il caso James.

Le partite durante la preparazione estiva sono sempre intrecciate con il mercato. Vinicius al Benfica per 17 milioni di euro e Rog al Cagliari per 18 milioni o giù di lì. E ancora: Inglese al Parma per 22 milioni, Albiol al Villarreal per 4, Verdi verso il Torino (con la Samp in fila) per una cifra non inferiore ai 21 milioni e Hysaj in ballo con la Roma. Roma che tra l’altro ha già acquistato Diawara per 21 milioni.

Il Napoli ha messo e continuerà a mettere insieme un tesoro: un’ottantina di milioni praticamente già incassati e la proiezione di sfondare il tetto dei 100 con la definizione delle cessioni di Verdi e Hysaj.

Un gioco d’incastri che tra cartellini e ingaggi risparmiati offrirà al Napoli la possibilità di presentarsi ai tavoli delle trattative che contano con maggiore forza e convinzione. I primi 36 milioni, comunque, sono già stati spesi per Manolas: un gran colpo, in piena regola.

E dopo l’ufficialità, ormai imminente, voleranno anche i 18 richiesti dal Fenerbahçe per Elmas. E così, sistemata la difesa e migliorato il centrocampo, ora il club azzurro è interamente concentrato nei giochi d’attacco, nel mirino Pepè, Lozano, Icardi e Leão

NAPOLI: PEPÈ E LOZANO

Il Napoli può continuare a marciare spedito nella trattativa con il Lilla per Pepé, primo obiettivo per rinforzare l’attacco, e parallelamente riaprire il discorso per Lozano.

la freccia del Lilla, Nicolas Pepé, ventiquattrenne francese di sangue ivoriano è sull’agenda di Ancelotti.

Con il club francese si chiacchiera sulla base di una sessantina di milioni più il cartellino di Ounas, altro uomo in quota uscite, ma è soprattutto con il giocatore che ora si sta lavorando.

Anche lo United, vuole Pepè, ma con il manager Samir Khiat hanno parlato anche Psg, Liverpool, Arsenal e Lione.

Il Napoli, in questo momento, è però la società che fa più sul serio. Con il Lilla si sonda anche la pista per il centravanti portoghese Rafael Leão.







Per il Napoli si è riaperto il discorso relativo a Lozano. Hirving il messicano, altro esterno d’attacco micidiale che a un certo punto sembrava inseguito da mezzo mondo, alla fine ha cominciato il ritiro con il Psv.

Il Napoli, un po’ defilato dopo una serie di discorsi piuttosto complessi con Raiola, il suo manager, non ha mai smesso di pensarci. Stesso discorso per Icardi: Maurito resta sempre sullo sfondo, frequenti i contatti tra Giuntoli e Wanda Nara.