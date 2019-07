Fumata bianca per Elmas al Napoli. Arriva il tweet di Schira

Elmas al Napoli arriva la fumata bianca. Nicolò Schira lancia la bomba di calciomercato: “Il club azzurro si assicura il talento macedone…”







Il giornalista della gazzetta dello sport Nicolò Schira ha pubblicato un tweet nel quale assicura che il centrocampista macedone, Elmas vestirà la maglia del Napoli:

SCHIRA SU ELMAS

“Il Napoli fa sul serio per Elif Elmas: appuntamento in giornata per il centrocampista del Fenerbahce, che i turchi valutano 18 milioni.

L’obiettivo di Giuntoli è di strappare però uno sconto. Positivi i summit con il papà-agente Xhevat e l’intermediario Gardi. Napoli in chiusura per Elif Elmas: operazione da 15 milioni più bonus con il Fenerbahce. Per il talento macedone classe 1999 pronto quinquennale da 1 milione (a salire) più bonus” .“.

Schira aggiunge: “Il club partenopeo si assicura il talento macedone, battendo la concorrenza di diversi top club stranieri tra cui Atletico Madrid e gli inglesi del Tottenham. Contratto quinquennale“.







ROG VERSO LA GERMANIA

Elmas, assicura Schira, è un giocatore di talento ed un potenziale crack di mercato.

Non è ancora chiaro il futuro di Marko Rog, il giocatore sembra diretto verso Cagliari, ma nelle ultime ore si è inserito l’Eintracht Francoforte che ha proposto al Napoli una cifra vicina ai 20 milioni di euro bonus compresi.