Napoli idea Malcom. Giuntoli vuole anche Yassine Meriah

Al Napoli piace Malcom del Barcellona. Se fallisse la trattativa per James Rodriguez sarebbe una possibilità alternativa. Giuntoli vuole Yassine Meriah.







Carlo Ancelotti è fiducioso ed è convinto che entro fine agosto avrà il Napoli al completo con altri due colpi in attacco. Un modo anche per impegnare la società rispetto alle richieste di alzare il tasso tecnico della squadra. I

l diesse Giuntoli è molto attivo e anche De Laurentiis è determinato a fare un grosso investimento. A parte la telenovela James (ma il Real ancora non ha trovato acquirenti e il 29 il colombiano arriva in ritiro), gli azzurri sono fortemente impegnati su Nicolas Pepé, l’attaccante del Lilla, cui è stato offerto Ounas più una cifra consistente, attorno ai 60 milioni, che secondo il Napoli porterebbe la valutazione oltre i 70.

Ma con colossi (per fatturato) come Manchester United e Psg in ballo non si possono avere certezze. Con il Lilla c’è un filone aperto e c’è attenzione anche per Rafael Leao, ventenne portoghese nel mirino anche dell’Inter.

NAPOLI IDEA MALCOM, PIACE ANCHE MERIAH

Da Barcellona danno il Napoli anche su Malcom, che Giuntoli seguiva ai tempi del Bordeaux.

Malcom ventiduenne esterno d’attacco brasiliano, che il quotidiano catalano, Sport, ieri ha accostato al club azzurro. La pista non sembra calda, per niente, anche se un po’ di tempo fa il giocatore, in uscita dal Barça, è stato seguito con una certa attenzione.

«No, non c’è nulla al momento, anche se nel calcio non può mai dirsi. Vediamo, magari può nascere qualcosa: il calcio è imprevedibile», spiega il manager del giocatore, Miki Boraoui.







Che poi, a sorpresa, annuncia: «Piuttosto, ho appuntamento con il Napoli per un altro giocatore: Meriah». Yassine Meriah, per la precisione, ventiseienne difensore tunisino dell’Olympiacos. «Il suo cartellino costa quattro milioni. Lo seguono anche il Marsiglia e un paio di squadre in Premier».

Al momento non c’è discorso aperto, ma se la pista James Rodriguez non fosse più praticabile sarebbe una possibilità alternativa. E sullo sfondo rimane l’opzione Icardi, con contatti con gli agenti dell’argentino che vengono intensificati sotto traccia.