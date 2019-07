Napoli-James Rodriguez scende in campo Mendes. Svolta nella trattativa

Napoli-James Rodriguez, Jorge Mendes pronto a dare una svolta nella trattativa. De Laurentiis affida tutto nelle sue mani.







Per vedere James Rodriguez al Napoli serve pazienza, molta pazienza ma la svolta nella trattativa potrebbe arrivare da Jorge Mendes

Il manager portoghese, uno dei plenipotenziari del mercato del calcio nonché grande anfitrione di James Rodriguez e di Vinicus appena passato al Benfica.

Carlo Vinicius Alves Morais, zero presenze con la maglia azzurra e 2 gol da gennaio a maggio con il Monaco in Ligue 1 (8 nella prima parte della stagione con il Rio Ave), investirà 17 milioni di euro. Mega plusvalenza per il Napoli, che a gennaio 2018 lo acquistò a sorpresa per meno di 4 milioni dal Real Sport, club di seconda divisione portoghese, e commissione strepitosa per Mendes.

JAMES RODRIGUEZ AL NAPOLI: CI PENSA MENDES

Mendes, scrive il ccorriere dello sport, dopo la firma del centravanti nato a Rio, si appresta a risolvere il rebus-James.

Sì, la chiave è lui, nella doppia veste di manager dei giocatori e anche d’intermediario delle trattative: «Io non ho mai parlato con Florentino: ci sono Giuntoli e Mendes, che è un amico», ha detto De Laurentiis pochi giorni fa.

Tra il Napoli e Mendes, il rapporto comincia a essere importante: prima la supervisione nella trattativa per il prolungamento contrattuale di Ghoulam a dicembre 2017; poi l’arrivo dell’allora sconosciuto Vinicius a gennaio 2018; e infine la trattativa per James Rodriguez.

Jorge Mendes, è a lui che De Laurentiis, ha affidato l’incarico di portare James Rodriguez al Napoli.

L’agente cura i contatti con il Napoli e con l’Atletico Madrid, altro club in corsa ma di certo meno interessato; e gestisce con cura estrema, e milionaria, rapporti datati ormai da anni con il Real.







JAMES ASPETTA IL NAPOLI

James è ancora in vacanza in Colombia, a Medellin, dopo la fine della Coppa America: attende e freme insieme con sua figlia e con la nuova compagna, regina dei social sudamericani, Shannon de Lima.

Il Napoli, su indicazione precisa di Ancelotti, è pronto a ingaggiarlo, però soltanto in prestito con diritto di riscatto, mentre il Real è intenzionato a cederlo per non meno di 42 milioni di euro.

Il 29 luglio James dovrà presentarsi a Valdebebas per riprendere la preparazione con il Real. Guizzi di Jorge Mendes permettendo.