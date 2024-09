Napoli-Palermo, il monito di Tina: “Non sottovalutate l’avversario! Ricordate le delusioni con Frosinone e Cremonese?”

Il Napoli di Antonio Conte si prepara al match di Coppa Italia con il Palermo con una formazione rivoluzionata.

Pasquale Tina, inviato di Radio Marte, ha espresso preoccupazione per la partita di Coppa Italia tra Napoli e Palermo, sottolineando che l’incontro non sarà una semplice formalità. Intervenendo ai microfoni di Forza Napoli Sempre, Tina ha richiamato alla memoria le delusioni del Napoli in Coppa, evidenziando le sconfitte contro Cremonese e Frosinone.

“Stasera non sarà la consueta passeggiata”, ha affermato Tina, “la squadra ha già subito cocenti delusioni in passato. È fondamentale non sottovalutare l’avversario”. La formazione azzurra, attesa a una rivoluzione tattica, presenterà diversi volti nuovi, con l’intento di dare spazio ai giocatori meno impiegati.

Il giornalista ha suggerito che, nonostante il cambiamento, il Napoli dovrà affrontare il match con serietà. “Ci sono certezza in meno, soprattutto in fase di interdizione”, ha commentato, accennando a possibili modifiche nel modulo. La squadra potrebbe optare per un centrocampo a due, una soluzione che entusiasma il tecnico Antonio Conte, da quando ha accolto Gilmour nel gruppo.

Tina ha infine menzionato il giovane Rafa Marin, che potrebbe avere l’opportunità di mettersi in luce. Gli azzurri, ora più che mai, dovranno mostrare determinazione e concentrazione per evitare brutte sorprese.