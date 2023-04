Napoli, Osvaldo imita la maschera di Osimhen, la foto diventa virale

Pablo Daniel Osvaldo, pubblica una foto sui social con la protezione al volto per imitare Victor Osimhenn.

Osvaldo indossa la maschera di Osimhen: l’ironico scatto diventa virale sui social L’attaccante argentino-italiano Pablo Daniel Osvaldo, noto per aver giocato in squadre italiane come Roma, Inter e Juve, ha pubblicato uno scatto sui social che è diventato virale in poche ore.

Nella foto, Osvaldo imita il bomber del Napoli Victor Osimhen indossando una maschera protettiva al volto realizzata con una crema nera. Il gesto ironico del calciatore è stato apprezzato dai tifosi che lo hanno condiviso e commentato massicciamente. La punta del Napoli, infatti, ha saltato la partita contro il Milan a causa di un infortunio al volto, ma ha tranquillizzato i suoi sostenitori affermando che recupererà per le due sfide di Champions League contro i rossoneri.

Intanto, sui social impazza l’Osi-mania, che ha contagiato non solo tifosi e bambini, ma anche pasticceri e colleghi di ruolo come Osvaldo. Osimhen è stato protagonista di una stagione straordinaria con la maglia azzurra, ma è stato costretto a saltare le prossime due partite di campionato contro Milan e Lecce. L’attesa per il suo ritorno in campo è altissima, mentre sui social continuano a moltiplicarsi gli omaggi e le imitazioni del carismatico attaccante nigeriano.