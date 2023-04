Chiariello: "Ho l'impressione che il Napoli voglia aprire un ciclo. Vi dico una cosa su Spalleti e De Laurentiis..."

Umberto Chiariello ha parlato del possibile scudetto per il Napoli di Luciano Spalletti soffermandosi anche sui progetti di De Laurentiis.

Umberto Chiariello, noto giornalista che segue da vicino il Napoli, ha espresso il suo pensiero sul momento attuale della squadra partenopea, soffermandosi sul progetto tecnico. Durante il suo editoriale su “Un calcio alla radio”, trasmesso su Radio Napoli Centrale, Chiariello ha affermato che nelle prossime partite contro Lecce e Verona, Spalletti farà ricorso al turnover, in modo da prepararsi al meglio per il mese di aprile molto impegnativo. Inoltre, il giornalista ha sottolineato l’incertezza sulle prospettive di festeggiamento dello scudetto, affermando che per la Juventus i tempi duri potrebbero ancora arrivare.

“Nei turni successivi di campionato, con Lecce e Verona, credo proprio che Spalletti ricorrerà al tur-nover, che scaldino i motori tutti per questo mese d’Aprile molto impegnativo. C’è sempre un punto interrogativo sul festeggiamento: penso che, per la Juve, i tempi duri debbano ancora arrivare. Attenzione a questi sviluppi, anche perché hanno un addentellato col Napoli per stabilire la data scudetto”.

Chiariello ha anche affermato che il Napoli ha le basi solide per aprire un nuovo ciclo di successi e ha espresso la sua impressione che De Laurentiis e Spalletti stiano già lavorando per costruire un futuro importante per la squadra partenopea, non solo mirando alla conquista del titolo di campione d’Italia, ma anche a un ciclo vincente per gli anni a venire.

“Il Napoli ha le fondamenta vere per aprire un ciclo, ho l’impressione che De Laurentiis e Spalletti stiano già lavorando non allo scudetto dopo 33 anni, ma ad un ciclo nuovo”.

Un’analisi interessante, quella di Umberto Chiariello, che fa ben sperare i tifosi del Napoli.