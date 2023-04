Napoli-Milan: i convocati di Spalletti

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la sfida Napoli-Milan valida per la Serie A: out Victor Osimhen.

Tranne l’assenza di Osimhen, ampiamente annunciata, non ci sono particolari problemi di formazione per Spalletti che ha tutti a disposizione. Il posto di Osimhen sarà preso da Simeone, mentre nella formazione del Napoli Politano e Mario Rui sono in vantaggio rispetto a Olivera e Lozano.

Napoli: la lista dei convocati di Spalletti