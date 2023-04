Da Milano sfida al Napoli: “Prima in Serie A e poi in Champions League, vi surclassiamo”

Napoli-Milan è la prima sfida di aprile tra le due squadre, che oltre al match di Serie A si sfidano anche ai quarti di Champions League.

Gli incroci tra Napoli e Milan saranno uno spartiacque importante per tutte e due le società. Per la gara di questa sera valida per la Serie A c’è una posta in palio importante: il Napoli può mettere un altro mattone per lo scudetto, mentre il Milan deve vincere per evitare di perdere ancora punti per la zona Champions League.

Spalletti dovrà fare a meno di Osimhen e punta su Simeone. Mentre Pioli non ha Kalulu e punta ad un atteggiamento più difensivo per affrontare gli azzuri.

Napoli-Milan: sfida di Champions League

Ma uno dei match più attesi della stagione è sicuramente quello valido per i quarti di Champions League. La formazione partenopea può scrivere la storia, arrivando per la prima volta in semifinale, mentre i rossoneri vogliono far capire di avere ancora il dna europeo.

Una triplice sfida che fa gasare i tifosi del Milan. Sui social i tifosi rossoneri si mostrano estremamente fiduciosi, soprattutto dopo l’infortunio di Osimhen. “Ora vedrete il vero Milan” scrive un utente del web. Mentre un altro aggiunge: “A San Siro vi è andata bene, non sarete sempre così fortunati“, mentre c’è chi aggiunge: “Tre partite, tre vittorie rossonere, siamo nettamente più forti“.