Repubblica – Lo scudetto del Napoli vale meno se esce dalla Champions League?

Napoli-Milan è la sfida di Champions League dei quarti di finale, ma le due squadre si sfideranno anche in Serie A.

Le sfide tra Napoli e Milan sono uno spartiacque concreto della stagione dei partenopei. Ma Repubblica si domanda se per caso lo scudetto possa valere in qualche modo meno se il Napoli viene eliminato dalla Champions League proprio per mano dei rossoneri.

Sul quotidiano Gabriele Romagnoli punta sulla scaramanzia e sull’infortunio di Osimhen e la perdita della mascherina: “Ma se si aprisse una crepa? Superman, ma anche il Joker, hanno bisogno del travestimento? No. E se non lo sapessero? Se li convincessero del contrario? Lo scudetto è in cassaforte, ma varrebbe meno se la squadra che segue a una ventina di punti eliminasse i quasi campioni dall’Europa? Sai come sono i cori quando hai vinto una cosa e perso un’altra più importante. Possibile che accada? Di nuovo: mannò. Questo Napoli non ha la psiche della città, è fatto da coreani, georgiani, slovacchi, gente che non crede al malocchio (o alla macumba dall’Africa), ma alle regole dello sport. E alle sue eccezioni. Appunto“.