“Magnateve o’ limone” lo striscione in via dei Tribunali

Napoli si prepara alla festa scudetto, la città si colora d’azzurro e continuano ad apparire tanti striscioni nel capoluogo campano.

La fantasia dei napoletani è da tutti riconosciuta. La festa scudetto del Napoli sta facendo scatenare il popolo azzurro. Non c’è quartiere della città che non sia colorato. Ma ci sono anche striscioni di tutti i tipi.

Durante il nostro viaggio a Napoli per la festa scudetto vi abbiamo mostrato molti dei colori della città azzurra ed altri vi mostreremo nei prossimi giorni. Ma ad ogni ora spunta qualcosa di nuovo, qualche nuova bandiera, un nuovo slogan, un nuovo striscione.

Bellissimo quello di via dei Tribunali, dove è stato esposto uno striscione con la scritta ‘Magnateve o’ limone’, un modo per dire: “Rosicate”. Ma questo è solo uno dei tanti che si vede nella città partenopea, che scoppia di gioia per un titolo atteso 33 anni.