Mara Venier: “Urla Forza Napoli in diretta tv e scoppia la polemica”

Mara Venier, durante l’ultima puntata di Domenica In si è lasciata andare ad un tifo sfegatato urlando in tv: “Forza Napoli”.

Mara Venier, iconica conduttrice televisiva italiana, è nota per la sua passione per il calcio e in particolare per la squadra del Napoli. Tuttavia, durante l’ultima puntata della trasmissione Domenica In, la sua esuberante esclamazione “Forza Napoli” ha suscitato un’inaspettata reazione da parte di molti telespettatori, incluso il marito della conduttrice.

L’occasione è stata data dall’intervista a Jerry Calà, noto attore e cantante italiano, che ha recentemente avuto un infarto mentre si trovava a Napoli. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo del personale medico e infermieristico napoletano, l’artista è stato salvato e ha deciso di ringraziare pubblicamente la città per l’accoglienza e il supporto ricevuti.

Mara Venier, commossa per la vicenda e spronata dalla sua passione per il Napoli, ha esclamato “Forza Napoli” in diretta, scatenando però diverse reazioni negative da parte di coloro che le contestavano di tifare inopportunamente in vista della partita contro il Milan.

La conduttrice, al rientro dalla pubblicità, ha fatto sapere di aver ricevuto diversi messaggi di disappunto, tra cui quello del marito Nicola Carraro, ex produttore cinematografico, che le chiedeva come potesse sostenere il Napoli quando giocava contro il Milan. Tuttavia, nonostante le critiche, Mara Venier ha mantenuto salda la sua posizione, riaffermando il suo amore per la squadra azzurra.

“Mi ha scritto mio marito, il figlio di mio marito, mi hanno detto ‘ma come forza Napoli, stasera gioca contro il Milan’. Vabbè ragazzi, vi voglio bene, siete famiglia, ma sempre forza Napoli!”.

L’episodio ha dimostrato ancora una volta l’entusiasmo e la passione che il Napoli riesce a suscitare in Italia, anche in momenti di apparente normalità come una trasmissione televisiva.