Napoli Club Cesena: “Colpiti da una molotov, poteva morire qualcuno”. Il racconto

Napoli Club Cesena, colpito da una Molotov, emerge il racconto di quanto accaduto la scorsa notte in Emilia.

Napoli, la violenza fuori dal campo: la denuncia del Napoli Club Cesena per un vile attacco subito da uno dei suoi soci. La notizia è diventata virale sui social network, dopo che l’account ufficiale del Club ha reso pubblico il racconto degli eventi accaduti la scorsa notte in Emilia. Il socio è stato attaccato per aver esposto uno striscione del club sul proprio balcone, in una regione diversa dalla Campania. Secondo il racconto del Napoli Club Cesena, gli aggressori avrebbero lanciato una molotov sul balcone del socio, rischiando di causare gravi danni e ferire o addirittura uccidere qualcuno.

“Stasera un nostro socio ha subito un vile attacco. La colpa? Aver esposto sul proprio balcone lo striscione del club. Una molotov sul balcone rischiando di ammazzare qualcuno. Questo non è sport, questo gesto e incommentabile“, ha dichiarato il Napoli Club Cesena.

Gli altri Napoli Club hanno espresso la loro solidarietà al socio aggredito e condannato fermamente questo gesto di violenza, a poche ore dalla sfida contro il Milan. La vicenda conferma purtroppo quanto spesso il calcio sia associato a episodi di violenza e intolleranza, che devono essere sempre condannati e contrastati.